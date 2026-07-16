昨年11月、香川県内の中学校で授業を受けていた女子中学生の胸を触るなどわいせつな行為をしたとして、フィリピン国籍で岡山市北区の英会話講師の男（34）が逮捕されました。 警察によりますと、英会話講師の男は2025年11月10日午前8時50分ごろから午前9時40分ごろまでの間、香川県内の中学校で授業を受けていた女子中学生に、着衣の上から腹部を触ったり、胸を触ったりするなどわいせつな行為をした不同意わいせつの容疑が持たれ