MLBオールスターゲームが15日（日本時間）に行われ、ヤンキースGM特別アドバイザーを務める松井秀喜氏（52）が現地で熱戦を解説。「オールスターを見るのは久しぶりですけど、自分の時代を思い出すほど最近でもないし、今は今の野球として見ています」と夢の球宴を楽しんだ。【MLB 2026】村上宗隆、歴史を塗り替えるルーキーイヤー！ホームラン全記録と全日程・全結果試合はア・リーグが4対0でナ・リーグに勝利。1回にヤンキースの