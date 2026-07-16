日産自動車の大型ミニバン「エルグランド」が16年ぶりに全面改良です。16日に発売された新型エルグランドは、第3世代e－POWERという日産独自のハイブリッド技術を搭載し、燃費も1リットルあたり16.8kmと、従来と比べて約6割向上しています。価格は689万7000円からで、日産によりますと、先行受注は既に約6300台に達し、その約9割が上級グレードを選んでいるということです。また日産は「らしく走れ NISSAN」と