14日、菅義偉元首相が東京都内のホテルに事務所を開設したことが明らかになった。 菅元首相は今年2月に行われた衆議院選挙に立候補せず、後継者である自民党の新田章文氏に後を託し政界を引退したと見られている。 元立民代表代行の江田憲司が引退70歳の今後は弁護士資格取得にも意欲 報道によると、都内ホテルに作られた新事務所は小泉進次郎防衛相のほか菅元首相を慕う無派閥グループ「ガネーシャの会」など