幼い子供たちが無惨な姿で近隣の人たちによれば、その家は夫婦と幼いきょうだい2人の“平和なお宅”。そして父親も“普通にいい人そう”だったという──。7月6日、群馬県警は、同県伊勢崎市の会社員・井上敏典容疑者（42）を小学1年の長女明莉（あかり）さん（６）の首を絞めて殺害した容疑で逮捕した。明莉ちゃんのそばでは3歳の長男・柊利（しゅうり）くんも息絶えていた。「県警によると5日夜8時ごろ、帰宅した井上容疑者の妻