テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが、１４日深夜放送の「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（テレビ朝日系）に出演。メキシコでの体験を明かした。三谷アナは「先日、サッカーＷ杯をみるため、プライベートでメキシコに行ってまいりまして」と報告。「メキシコ人がすごい優しかった」という。サッカーの試合後、プロレスを見るためにメキシコシティに移動したが、「メキシコシティの空港って、東京の成田と羽田みたいな感じ