カナダでは東部オンタリオ州などで大規模な山火事が発生し、大量の煙によりアメリカ北東部でも影響が出ています。ロイター通信によりますと、カナダでは東部のオンタリオ州など各地で830件以上の山火事が起きているということです。火災による煙は最大の都市トロント上空にも広がり、環境省が健康被害のリスクが高まっているとして住民に注意を呼びかけています。また、大量の煙はアメリカ・ニューヨーク周辺にも到達し、地元当局