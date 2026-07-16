名古屋市千種区のアパートで女性２人の遺体が見つかり、警察が事件性の有無を調べています。 【写真を見る】【速報】集合住宅の一室で女性2人の遺体 ｢従業員が月曜日から出勤しない。訪問しても応答ない｣ 上司から通報 名古屋･千種区 警察と消防によりますときょう正午ごろ、千種区今池2丁目の3階建てアパートで、「従業員が月曜日から出勤しない。訪問しても応答がない」と、職場の上司から警察に通報がありました