テレビ制作現場での相次ぐハラスメント告発が波紋を広げている。『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）での佐藤二朗（57）と橋本愛（30）を巡るトラブルに続き、日曜劇場VIVANT』（TBS系）の制作現場でも、パワーハラスメントが訴えられていたことが明らかになった。7月13日の「週刊女性PRIME」によると、『VIVANT』シリーズの福澤克雄監督（62）が、現場のスタッフからパワーハラスメントを訴えられ、福澤監督は一時、撮影現場を離