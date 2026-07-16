けさ全国でクレジットカードが使えなくなるトラブルがありました。現在は復旧していて、カード各社などが原因を調べています。【映像】三井住友カードと三菱UFJニコスのHP（インフォメーション）三井住友カードと三菱UFJニコスは、きょう午前8時ごろから正午ごろまで、一部の加盟店でカードの利用ができなくなったと発表しました。カードの発行会社と加盟店を結ぶ決済システムの基盤である「国際ブランドネットワーク」の障