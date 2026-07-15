消防によりますと、15日午後6時ごろ、熊本市中央区白山で、「ごみ収集車の後方部分から人がいるような音がする」と119番通報がありました。 警察や消防がごみ収集車の中を確認したところ、人の姿はなく、消防は「木や幹がこすれた音ではないか」と説明しています。