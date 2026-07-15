5月31日をもって嵐としての活動を終了した大野智(45)が15日、個人サロン「さと島」をオープンさせた。サロンの会費がファンの間で話題となっている。大野は今月3日、公式インスタグラムとX（旧ツイッター）を開設。投稿した動画で、オンライン上で会員向けに情報発信する個人サロン「さと島」を開設すると発表した。個人サロンについては「人間・大野智」としての日常や趣味などを発信していくと説明。「それをみんなで共有