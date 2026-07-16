カナダの山火事で発生した煙が北米を覆っている/CIRA/CSU & NOAACNN.co.jp

カナダで大規模な山火事が発生 煙の大気汚染が米国1億人以上に影響

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • カナダの大規模山火事の煙が米国に流れ込み深刻な大気汚染を引き起こしている
  • ニューヨークやボストンなど中西部・北東部の1億人以上に大気質警報が発令された
  • PM2.5を含む煙は17日にかけて居座り続け、さらなる悪化が見込まれるという
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