主に障害のある子どもたちが通う「放課後等デイサービス」に小学校から送迎中の車内で、女子児童の身体を触るなどしたとして、68歳の職員の男が逮捕されました。【写真を見る】「気持ちを抑えられなかった」川口市の放課後等デイサービス職員の男（68）が女子児童にわいせつ行為か埼玉県警逮捕されたのは、埼玉県川口市で「放課後等デイサービス」を運営するNPO法人の職員・柳田明男容疑者（68）で、今月2日、小学校から施設まで