7月14日、実業家のひろゆきこと西村博之氏が自身のXを更新。女優・タレントのMEGUMIが2024年5月放送の『日曜日の初耳学』（TBS系）で紹介した美容法の切り抜き動画を引用し、美容医療を受けた著名人による美容情報の発信に疑問を呈した。動画でMEGUMIはほうれい線を薄くするためのケア方法を紹介していた。「ひろゆきさんは《美容整形した人がしてないと言って美容本を売るのだとしたら、同じ詐欺だと思うんだけど、何が違うの