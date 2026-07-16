【ワシントン共同】米CBSテレビは15日、米軍の作戦立案担当者がここ数週間、キューバに対する軍事的選択肢を検討していたと報じた。6月下旬に、初期段階の軍事計画を協議したとしている。CBSによると、選択肢には、陸軍第101空挺師団の隊員数千人による強襲作戦も含まれる。一方、当局者の話として、米軍がイランへの攻撃を再開したことで、キューバに重点を移す可能性は低いとしている。