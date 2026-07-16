ソフトバンク（SB）会長兼社長の孫正義氏は6月24日の株主総会で、東京電力の出資に意欲を示した。トヨタ自動車の豊田章男会長は21億円超の役員報酬 歴代トップはセブン&アイの134億円東電は今年1月に福島原発の賠償・廃炉も含めた「第5次再建計画」を示したが、その中で外部資本の受け入れを表明。3月から出資候補先を探しており、これにSBが応じた形だ。実際、7月の報道で出資候補は、米投資ファンド、日本産業パート