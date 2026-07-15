そこまで波を愛しているのかーー。昨年10 月、大分でサーフィンを楽しんだ後に起こした「時速149キロスピード違反」を「世界のトヨタ」のせいにして、政界引退を発表したれいわ新選組代表の山本太郎氏である。元私設秘書がスピード違反のウラに隠れた「カネの問題」を告発する。＊＊＊【写真】元秘書が保存していた「山本太郎のセコさを物語る証拠」隙あれば“波乗りチャンス”を探していた「仕事の合間に趣味を楽しむ時間があ