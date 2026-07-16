お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子（55）が、16日放送の自身がMCを務める日本テレビ系『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。50歳を超えてから“ハマった”ことを明かした。【写真】大久保佳代子、32年前との比較写真この日のテーマは「アウトドア派VSインドア派の女」。大久保は「私、50歳超えて登山にちょっとハマっているんです」と明かし、「今年も休み取って屋久島の1000メートル級の山、太忠岳に登って」と語っ