枝豆が旬を迎えており、料理に加えたりお酒のおつまみとして食べたりする人は多いのではないでしょうか。枝豆を冷凍保存するコツについて、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）の公式Xアカウントが紹介しています。【画像】おいしさを1カ月キープ！これが「枝豆」の“簡単な保存術”です！公式アカウントは「枝豆は『生のまま冷凍』がおすすめ！ おいしさをキープしたまま、1カ月保存