「7月7日、元SMAPのチーフマネージャーとして知られる飯島三智さんがHYBE JAPANのJ-POPエグゼクティブプロデューサーに就任したことが発表されました。HYBE JAPANは世界的グループのBTSやLE SSERAFIMなどが所属する韓国の大手総合エンターテインメント企業・HYBEの日本支社です。『SMAP×SMAP』（フジテレビ系）で、20年以上一緒に番組を作っていた鈴木おさむさんは同日に自身のXを更新し、《僕のように、若い時に引っ張り上げても