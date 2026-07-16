全国的に、一部のクレジットカードの決済が一時、できない状態となりました。「国際ブランドネットワーク」の障害が原因とみられています。複数のカード会社によりますと、16日午前8時すぎから正午すぎまで、およそ4時間にわたって、一部の加盟店でカードの利用ができない状態になったということです。この影響で16日朝、コンビニエンスストアの一部店舗では、カードの利用ができないことを知らせる貼り紙をするなど、対応に追われ