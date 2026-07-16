熊本県警は、15日に車の中から心肺停止の状態で発見された生後約11か月の男の子が、熱中症の疑いで死亡したと発表しました。警察によりますと、男の子は15日午後2時15分ごろ、熊本市内の一般住宅駐車場に駐車中の車の中から心肺停止の状態で発見され、搬送先の病院で死亡が確認されました。司法解剖の結果、死因は熱中症の疑いがあることが判明しました。熊本市の15日午後2時の気温は32.0℃でした。