うだるような暑さが続く7月。ある男の“刺激的”な歌声が列島を駆けめぐった――。7月10日、ア―ティストによる“一発撮り”パフォーマンス企画「THE FIRST TAKE」がYouTubeに最新動画を公開。歌手の西川貴教（55）が登場したのだが、これが公開からわずか5日で1200万回以上再生される大反響を呼んでいるのだ。西川が披露したのは、自身のソロプロジェクト「T.M.Revolution」の定番曲『HOT LIMIT』（’98年）だ。もちろん、あの体