ニューストップ > 芸能ニュース > アニメニュース > 「新テニスの王子様」最終回の執筆が完了 作者・許斐剛氏が自身のXで… テニスの王子様 マンガ トレンド オリコンニュース 「新テニスの王子様」最終回の執筆が完了 作者・許斐剛氏が自身のXで報告 2026年7月16日 10時33分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 漫画『新テニスの王子様』が8月4日発売の「ジャンプSQ.」で最終回を迎える 作者・許斐剛氏が、7月16日に自身のXで最終回の執筆が完了したと報告 1999年の連載開始から続いたシリーズ27年の物語の歴史に幕を下ろす ◆「新テニスの王子様」作者・許斐剛氏の投稿最終回執筆…完了✌️今月は更に輪を掛けて超鬼ハードスケジュールだったので(継続中)、皆様の温かい応援(ｴｰﾙ)が本当に力になりました✨ありがとうございます🙆とりあえずこれから【テニサミ】のリハーサルと打ち合わせに行って来ます💨#新テニスの王子様#キミと紡ぎ描いた溢れるタカラモノ pic.twitter.com/jqhkLMv7Le— 許斐剛 (@konomi_takeshi) July 15, 2026 記事を読む