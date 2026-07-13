7月8日、女優の戸田恵梨香が自身のInstagramを更新。ブランドアンバサダーを務める『GUCCI(グッチ)』のアイテムを強調したショットを公開した。《アイコニックなフローラプリントが印象的な〔グッチ ジャッキー 1961〕》と記し、同ブランドのバッグを紹介。《鮮やかなカラーと華やかな花柄がこれからの季節にぴったりで、コーディネートの主役になってくれるバッグです》などと続け、アイテムのポイントをアピールした。【写真】