イギリス政府は15日、16歳から17歳の子どもが深夜にSNSを利用することを制限すると発表しました。発表によりますと、16歳から17歳の子どもが午前0時から午前6時まではSNSを利用できないような初期設定を導入するということです。また、動画の自動再生機能や、利用者の好みに応じて、コンテンツが次々と表示される機能なども初期設定で無効にするとしています。利用者は必要に応じて設定を変更できます。今回の措置は、イギリスで30