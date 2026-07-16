巨人・山口寿一オーナー（69）が16日、都内でオーナー会議に出席後、取材に対応。長女への暴行容疑で逮捕され、5月に辞任した阿部前監督のオンライン署名活動に言及した。復帰を求める署名が13万筆を超え、署名と要望書が巨人軍および読売新聞社に送付されていた。山口オーナーは「大変多くの方々から励ましをいただいたのは、これは球団としても本当にありがたい。あのような出来事があったにもかかわらず、あれだけ大勢の方