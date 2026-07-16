アメリカのトランプ大統領は15日、ICE＝移民税関捜査局による不法移民を取り締まるための車両検問を継続すると発表しました。トランプ政権は、検問を中断する方針を示したばかりでした。トランプ大統領は15日、自身のSNSに、「ICEの最も重要かつ効果的な 犯罪対策手段の1つである車両検問を決して手放してはならない。それを手放せば、犯罪者の思うつぼになる」と投稿しました。その上で、「ICEよ、慎重に、公正に、そして賢く行動