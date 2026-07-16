マツコ・デラックスが13日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして出演。よくある居酒屋での光景に疑問を示した。「なんかもうさ、これぐらいしか残ってない皿をずっとテーブルに置きながら、誰が手をつけるのでもなく、ぺちゃくちゃしゃべってるグループとか嫌いなの」と切り出した。「だからもう、誰か食って！どかせよ、その皿！」と声を張り上げ「これぐらいよ」と左手親指と人さし指で輪を