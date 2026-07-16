◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-ソフトバンク(16日、エスコンフィールドHOKKAIDO)ソフトバンクの柳田悠岐選手が同点ホームランを放ちました。ソフトバンクは1点を勝ち越された直後の6回、1アウトランナーなしで6番・柳田選手に打席がまわります。1ボールから日本ハム先発の伊藤大海投手のカットボールを振り抜くとライトスタンドへ打球速度約179キロの強烈な打球を放ち、同点に追いつきました。打席後、柳田選手は「ロッテのポラン