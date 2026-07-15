43歳の男は、公私ともに出口のない閉塞感に苛まれていた。妻と経営するガールズバーは500万円の追加融資を受けても好転せず、10年以上続く不妊治療の重圧が夫婦を追い詰めていた。写真はイメージ©getty生理のたびに泣き崩れる妻との性交渉は厳しく制限され、会話も「店」と「子」の話題のみ。男の心には「もう一度、めくるめく性行為をしたい」という歪んだ欲望だけが膨らんでいった。巧妙化する狂気男はマンガから強