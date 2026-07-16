ディー・エヌ・エーが経済産業省から15億円の補助を受け、モバイルゲーム開発をすることが話題になりました。これは、世界的なヒット作を生み出すために必要な資金を調達するというもの。賛否両論ありますが、国内のモバイルゲーム市場は停滞局面に入っており、アメリカやヨーロッパなどの海外展開を急がなければならないのは間違いありません。◆アプリ市場の成長が鈍化する日中市場モバイルアプリの市場調査などを手がけるSensor