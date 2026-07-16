フランスの下院にあたる国民議会は、回復の見込みのない重篤な患者などが望んだ場合、医師が関与する形で自ら致死薬を投与できる法案を可決しました。フランスの国民議会で15日、回復の見込みのない重篤な病気に加えて、耐えがたい苦痛のある患者などを対象に、医師が致死薬を用意する形で自ら投与することができる「死の援助」法案が賛成多数で可決しました。自らが薬物を投与できない場合に医療従事者が投与する「積極的安楽死」