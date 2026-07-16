大阪市大正区の海上に浮かぶ台船で女性が倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 女性は足を骨折するなどしていたということで、警察は死亡した経緯について調べています。 きのう午前7時半ごろ、大阪市大正区鶴町で工事現場の作業員から「意識がなく頭から出血している人がいる」と警察に通報がありました。 警察によりますと、海上に浮かぶ台船の上で、女性が意識がない状態で倒れているのが見つかり、その