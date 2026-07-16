2022年、埼玉の県立高校の卒業生の女性に性的暴行を加えたとして教諭の男が逮捕されました。男は卒業生が学校を訪問した際に「久しぶりに話そう」などと言い自宅に押しかけ、犯行に及んだとみられます。強制性交の疑いで逮捕されたのは埼玉の県立高校教諭、茂木良太容疑者（41）です。捜査関係者によりますと茂木容疑者は2022年4月、在学中、自身が担当していた卒業生の女性の口を手でふさぎ「静かにしろよ」と怒鳴り、性的暴行を