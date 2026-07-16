トランプ大統領の肖像をあしらった金貨が作られることになりました。ベッセント財務長官は15日、SNSで、建国250周年を記念してデザインされたトランプ大統領の肖像をあしらった1ドル金貨を公開しました。「アメリカの価値観の強さと、すべての人々の自由を守ることに尽力する国家として、未来への約束を祝福するものだ」と投稿しました。金貨には、トランプ大統領の肖像の横に、「我々は神を信じる」と刻まれています。アメリカの