食品大手のニチレイで起きたシステム障害。ニチレイは15日、サイバー攻撃が原因だったと発表。その影響は、私たちの身近なところに広がっています。【写真を見る】ニチレイ障害で何が起きた？影響があった現場「チキン食べたかった」ケンタッキーにも影響…広がる“ニチレイショック”午後8時、都内のケンタッキーフライドチキンには、多くの人が訪れていました。店頭には「営業時間を短縮」するという文字が。普段ならまだ営業し