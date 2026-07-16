ニチレイへのサイバー攻撃、小売・外食への影響が16日も続く共同通信

ニチレイへのサイバー攻撃、小売・外食への影響が16日も続く

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ニチレイへのサイバー攻撃によるシステム障害が16日も影響を続けている
  • 取引先企業は約5千社に上り、KFCでは一部店舗が営業時間を短縮したという
  • 出荷業務は17日から順次再開するが、正常化の時期は予断を許さない状況だ
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