16日も各地で体温超えの危険な暑さとなっています。最高気温は、三重・桑名市で38.6度、愛知・名古屋市で37度を観測するなど、全国の猛暑日の地点は3日連続で100を超えました。危険な暑さが続くなか、愛媛・松前町は15日に農作業をしていた80代の男性が畑で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。熱中症の可能性があるということです。また、東京消防庁によりますと、都内で16日午後3時までに、12歳から97歳までの男女あ