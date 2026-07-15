「週刊誌の報道に関してコメントすることはない」【もっと読む】ゾンビたばこ羽月隆太郎氏の“激白会見”要点整理広島の鈴木球団本部長が、例のごとく素っ気なかった。ゾンビたばこに揺れる広島に新展開だ。14日発売の「FLASH」が報じた記事。すでに契約解除となった羽月隆太郎元選手（26）にエトミデート、通称「ゾンビたばこ」を譲渡し、逮捕された“売人”が広島の3選手と記念撮影をする衝撃写真が掲載された。羽月は法廷