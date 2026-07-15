後輩値踏みできる立場なのかよ今回はいつもの“ケンカ芸”で収まりそうにない。お笑いコンビ『鬼越トマホーク』良ちゃん（40）が、『アンジャッシュ渡部建（53）をSNS上で罵倒する騒動が勃発した。７月８日にXで良ちゃんが〈渡部建いつまでゴミなんだクソがあんな事しといて後輩値踏みできる立場なのかよマジで気分悪いわなんであんなゴミに気を使わなきゃいけねえんだよ〉（本文ママ）とポスト。そのあとも長文でコトの経