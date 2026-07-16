フリーアナウンサー丸岡いずみ（54）が16日、日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。千葉県柏市の「柏たなか病院」で1月、入院していた70代男性患者の点滴に汚物を混入し死亡させたとして、県警は15日、殺人の疑いで逮捕された、同市の助産師古川美由紀容疑者（51）について言及した。県警によると、死因は敗血症による多臓器不全だった。古川容疑者は当時、看護師として病院で勤務していた。容疑を