7月13日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、5人組ダンスボーカルグループ・M！LKが初出演。メンバーの家族も登場し番組は大いに盛り上がったが、家族から飛び出した“高額リクエスト”に一部視聴者の間で違和感が広がっているようだ。「この日はメンバー5人の家族が、別室からスタジオを見守る形で出演。後ろ姿しか映らない状況で、しゃべくりメンバーが『何が欲しい？』と水を向けると、旅費、高級車、ブランド品……