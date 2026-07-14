恋愛で選ばれるのは、話が上手な女性より、「また話したい」と思わせる女性。その差は、話題の豊富さではありません。男性がつい会話を続けたくなる女性には、共通する話し方があるのです。答えやすい質問をする「仕事どう？」「休日は何してるの？」で終わっていませんか？会話上手な女性は、「その仕事を選んだきっかけって何だったの？」と、相手が語りやすい聞き方をしています。正解を求める質問ではなく、エピソードを引き出