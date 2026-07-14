ホスト歴30年の美島光司さん（52歳）。かつて歌舞伎町の名門ホストクラブ「愛本店」でNo.1に上り詰め、細木数子さんからも指名を受けた伝説のホストだ。20代でNo.1ホストになった美島さんは、毎月数千万円、ときには億を稼ぐときもあった。まさに我が世の春を謳歌していた。だが、細木さんとの出会いによって、運命の歯車が狂い始める。（短期集中連載 全3回の2回目）◆細木数子さんの“指名”を先輩に奪われて…愛本店でNo.1ホス