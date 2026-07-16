今年1月に政界引退を表明した菅義偉元首相（77）が都内のホテルに新たに事務所を開設した。共同通信社は、自民党内での影響力を維持する狙いもあるようだと報じている。【写真を見る】「動きが遅い」と話題になった菅義偉氏の近影。秘書に髪を整えてもらう姿も菅氏は今年1月に会見を開き、「70代になってから、自分の政治家としての引き際を常に考えていた」「喜寿を迎え、後進に道を譲ることを真剣に考えた」などと宣言。2月