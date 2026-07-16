アラビア海に展開する米空母ジョージ・H・W・ブッシュから離陸するFA18Eスーパーホーネット/Navy photo（CNN）米軍は15日、イランに対する2度の攻撃を新たに実施した。米軍による攻撃が行われるのはこれで5日連続となる。米中央軍によると、直近の攻撃で狙ったのは「ホルムズ海峡を自由に航行する船舶を脅かすために利用されている」イラン側の標的だという。米軍は、ホルムズ海峡付近の島を標的とした早朝の攻撃に続き、米東部時