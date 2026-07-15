連日のように、奇妙な“汚物騒動”に見舞われている「ヨドバシカメラ マルチメディア池袋」（以下、ヨドバシ池袋）。いたずらなのか、嫌がらせなのか、それとも客が漏らしてしまったのか――SNSでは「店の床に汚物が落ちていた」といった書き込みをはじめ、様々な憶測が飛び交っているが、店を訪れると謎を解くカギが見えてくる。【取材・文＝宮原多可志】【写真】まるで迷路のような「ヨドバシ池袋」探索の末に見つかった男子