ケンタッキーフライドチキンの運営会社は、委託先のシステム障害の影響で、15日以降に店舗の臨時休業などが起きる可能性があると発表しました。ケンタッキーの運営会社によると、食材の配送を委託している物流会社で13日、第三者による不正アクセスが原因のシステム障害が発生し、14日から全店舗への食材の納品に影響が出ました。それに伴い15日以降、商品の一部品切れやメニューの制限、営業時間の短縮、在庫状況によっては臨時休